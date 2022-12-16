Вашингтон, 16 декабря, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Идеи, изложенные в статье бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера по урегулированию конфликта на Украине и по строительству системы европейской безопасности, будут рассмотрены в Кремле. Мнение такого опытного политика представляет несомненный интерес. Об этом 16 декабря в ходе пресс-конференции заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

U. S. Department of State Генри Киссинджер

«Безусловно, талант, опыт и экспертиза Киссинджера востребованы всегда. Особенно они востребованы в таких острых ситуациях. Мы с большим интересом ознакомимся с этим материалом», — заявил Песков.

При этом, как отметил пресс-секретарь президента, до сих пор такой возможности, услышать мнение экс-госсекретаря Киссинджера не было.

Напомним, бывший американский политик Генри Киссинджер в своей статье для журнала Spectator высказал мнение, что, в случае невозможности достичь решения конфликта между Украиной и Россией с помощью военных действий или переговоров, разрешить ситуацию помогут референдумы о самоопределении на спорных территориях. Они должны быть проведены при участии международных наблюдателей, считает Киссинджер.