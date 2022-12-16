Токио, 16 декабря, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Японию беспокоят деятельность России и её стратегическое взаимодействие с Китаем. Об этом говорится в обнародованной 16 декабря новой редакции японской стратегии национальной безопасности.

mod.gov.cn Учения ВМС КНР

«Деятельность России в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе вокруг нашей страны, военная деятельность вместе со стратегическим сотрудничеством с Китаем вызывают серьёзную обеспокоенность с точки зрения безопасности», — говорится в документе.

В нём также отмечается, что Токио беспокоит и проведение Россией спецоперации по денацификации Украины.

Стоит отметить, что в предыдущей версии стратегии национальной безопасности Японии Россия называлась партнёром.