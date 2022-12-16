Москва, 16 декабря, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Проведение большого Государственного совета России назначено на 22 декабря, сообщил 16 декабря журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Отметив, что совещание состоится в очной форме, Песков сказал: «Это будет в четверг, 22 декабря. И будет вопрос о реализации молодёжной политики в современных условиях».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 декабря, Песков сказал, что президент РФ Владимир Путин проведёт большой Госсовет на следующей неделе.