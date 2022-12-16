Москва, 16 декабря, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России продолжили наступательные действия на донецком направлении. Об этом 16 декабря рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

«На донецком направлении войска РФ продолжали наступательные действия, выбивая противника с занимаемых позиций. В районах н. п. Артемовск и Шумы Донецкой Народной Республики, а также Белогоровка ЛНР отражены три контратаки противника. В результате огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции», — сказал он.

При этом Конашенков уточнил, что в результате этого российскими войсками за сутки были уничтожены или ранены свыше 40 киевских нацистов, а также уничтожены три боевые бронированные машины и два автомобиля ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа киевские боевики в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми свыше 25 человек личного состава.