Москва, 16 декабря, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравит сотрудников органов безопасности в день их профессионального праздника, который будет отмечаться 20 декабря. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Антонов Сергей Георгиевич. Феликс Эдмундович Дзержинский. 1970

Читайте также: «Работаете на совесть» — Путин поздравил сотрудников спецслужб с праздником

«Традиционно президент поздравляет сотрудников органов безопасности», ― сказал официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, День работника органов безопасности отмечается 20 декабря. Этот праздник был установлен в 1995 году.

Напомним, в прошлом году президент России Владимир Путин, поздравляя сотрудников и ветеранов российских спецслужб с Днём работника органов безопасности, подчеркнул, что и государство, и народ России делают всё необходимое для «продуктивной работы, для технического, оперативного, кадрового укрепления специальных служб».