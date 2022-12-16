Москва, 16 декабря, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на предстоящих переговорах в Минске в основном планируют обсуждать торгово-экономическое сотрудничество стран и вопросы интеграции. Об этом 16 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Димитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

«Это, разумеется, вся палитра наших двусторонних отношений, и торгово-экономическое сотрудничество, это и интеграционная проблематика», — сказал официальный представитель Кремля.

Он добавил, что Путин и Лукашенко также будут обсуждать и региональные, и международные вопросы.

Напомним, ранее в Кремле сообщили, что рабочий визит Путина в Минск запланирован на 19 декабря. Там запланированы его переговоры с Лукашенко.