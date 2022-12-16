Москва, 16 декабря, 2022, 13:17 — ИА Регнум. В самом разгаре сбор заявок для участия в третьем сезоне Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Конкурс помогает выявлять и поддерживать спортивные инициативы, которые делают спорт нормой жизни для россиян. Уже подано более 2 000 заявок со всей страны для участия в конкурсе. Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте tyvigre.ru до 23 января включительно, а итоги будут подведены в апреле 2023 года. Победители в пяти основных номинациях получат гранты в 300 тысяч рублей, а победитель конкурса — гран-при в 1 миллион рублей. Конкурс проводит АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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Поддержка спортивных инициатив и спортивных проектов, направленных на увеличение количества жителей страны, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, является одной из приоритетных задач федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография», реализуемого в соответствии с указом Президента России Владимира Путина.

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Конкурс «Ты в игре» помогает находить и поддерживать интересные спортивные проекты, которые вовлекают россиян в массовый спорт независимо от возраста, особенностей здоровья, социального статуса. Участники конкурса получают уникальную возможность не только выиграть денежные призы, но и вывести свои проекты на качественно новый уровень, в первую очередь благодаря двум образовательным акселераторам. Авторы 250 лучших заявок, попавших в лонг-лист, получат доступ к образовательному акселератору, который поможет им прокачать навыки в спортивном менеджменте и улучшить свои инициативы. Для 25 инициатив, прошедших в шорт-лист, предусмотрена еще одна образовательная программа, в рамках которой авторы проектов научатся грамотно оформлять презентации и проводить публичные выступления.

АНО «Национальные приоритеты» III сезон Всероссийского конкурса спортивных проектов — графика

Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» проводится уже в третий раз. За первые два сезона в нем приняли участие более 6600 инициатив со всей России. Второй сезон проходил с 16 ноября 2021 года по 7 апреля 2022 года. Он подтвердил всероссийский масштаб инициативы: всего было подано 4027 заявок на участие, а среди финалистов конкурса было много региональных проектов.

«Третий сезон «Ты в игре» продолжает набирать обороты: авторы проектов активно подают заявки на участие в конкурсе. Лидирующие позиции по количеству поданных заявок занимают Москва, Нижегородская область, Волгоградская область, Санкт-Петербург, Московская область и Пермский край. Каждый проект-участник по-своему уникален и является примером энтузиазма и искренней любви к активному образу жизни. Это яркий показатель того, как много в России интересных и полезных идей, которые помогают развивать любительский спорт и успешно вовлекать в него людей. Прием заявок продолжается — подать свой проект можно до 23 января. Ждем всех, кто захочет испытать свои силы и рассказать о своей идее на всю страну», — прокомментировал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Принять участие в третьем сезоне конкурса могут как физические, так и юридические лица. Проекты могут быть онлайн или офлайн, а в инициативу должно быть вовлечено не менее пяти человек. Среди других условий участия: проект должен функционировать в настоящее время в сфере любительского спорта, отличаться яркой и необычной идеей, быть социально значимым, ставить своей целью улучшение качества жизни россиян и у него должны быть участники. Авторы должны быть готовы развивать проект и привлекать новых людей.

АНО «Национальные приоритеты» Организаторы третьего сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» на пресс-конференции

«Первые полтора месяца приема заявок показали многогранность любительских спортивных проектов, которые реализуются в нашей стране. Традиционно среди участников больше всего инициатив, посвященных таким популярным видам спорта, как футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, хоккей и бег. Однако есть и такие спортивные направления, как чирлидинг, кёрлинг, регби, авиамоделирование. Некоторые авторы развивают аутентичные проекты, посвященные народному спорту конкретного региона или имеющие традиционные элементы. Кроме того, на конкурс приходит немало инициатив, которые посвящены адаптивному или инклюзивному спорту и делают активный образ жизни доступным независимо от физических возможностей», — поделилась генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

АНО «Национальные приоритеты» Генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина

«Проекты, поданные для участия в третьем сезоне «Ты в игре» показывают, как много в России разнообразных и интересных проектов. На мой взгляд, это очень важно: чем больше инициатив будет доступно россиянам, тем проще будет мотивировать их начать вести активный образ жизни. Особенно это актуально для мероприятий с элементами состязания. Как показывает опыт проведения фестивалей ГТО, именно дух соперничества добавляет стимула и помогает вовлекать людей. К слову, среди участников «Ты в игре» традиционно есть проекты, которые связаны с ГТО, учитывают нормативы комплекса или даже помогают россиянам подготовиться к их успешной сдаче. Они дают отличную возможность всем желающим проверить себя, подготовиться, улучшить свое здоровье и повысить уровень подготовленности», — отметила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, посол ГТО и эксперт конкурса «Ты в игре» Светлана Журова.

АНО «Национальные приоритеты» Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, посол ГТО и эксперт конкурса «Ты в игре» Светлана Журова

Среди ярких участников третьего сезона конкурса, связанных с ГТО, — проект «Самая спортивная девушка России» из Москвы, представленный в номинации «Масштаб». Инициатива существует с 2016 года и является единственным в своем роде конкурс-шоу для обыкновенных девушек, отдавших предпочтение здоровому образу жизни. Принять участие в проекте могут женщины в возрасте от 18 до 50 лет. Критериями отбора для конкурсанток являются нормативы ГТО. Ключевые задачи проекта: пропаганда здорового и активного образа жизни, всестороннее развитие молодежи, формирование патриотизма и активной жизненной позиции, продвижение гармонии, красоты и совершенства личности, а также создание новой идеологии в общественной среде — образа девушки, одинаково успешно реализующей себя в профессиональной, общественной, личной жизни, физической культуре и спорте.

Всероссийский проект проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Белгороде, Воронеже, Казани и Уфе. В городах в несколько этапов проходят отборочные туры, после чего по три финалистки от каждого города борются за корону победительницы и титул самой спортивной девушки России. Финалисток ждут тренировки и мастер-классы по нормам ГТО, футболу, тактической стрельбе, экстремальным видам спорта, восточным единоборствам, основам хореографии, кроссфиту, подиумному шагу и многому другому. На подготовку каждого конкурсного этапа отводится месяц работы с ведущими специалистами в области спорта, военной и физической подготовки. Всего в «Самая спортивная девушка России» приняли участие более 1500 девушек, а в целом проект охватывает более 3 млн человек.

АНО «Национальные приоритеты» III сезон Всероссийского конкурса спортивных проектов

«Участвуя в конкурсе, девушки стремятся стать лучшей версией себя, усовершенствовать как физические, так и творческие способности. Именно нормы ГТО дают объективную оценку нашим участницам. Победа в «Ты в игре» позволит нам выйти на качественно новую ступень и расширить географию проведения отборочных туров в различных регионах России. Мы также планируем провести кампанию по продвижению ЗОЖ, привлечению внимания к выполнению нормативов Всероссийского комплекса ГТО в рамках нашего проекта. А денежный приз позволит нам закупить все необходимое: форму, обувь, инвентарь, наградной фонд для наших участниц», — отмечает автор проекта Валерия Черток.

«В этом году введена новая партнерская номинация для авторов, которые развивают свои проекты на базе инфраструктурных объектов, построенных благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Среди заявок на участие, в конкурса, уже 112 таких инициатив. Как эксперт конкурса и посол федерального проекта «Спорт — норма жизни» я горжусь, что так много людей по всей стране пользуются подобными спортивными объектами, более того, с их помощью вовлекают в активный образ жизни других россиян. Можно сказать, что мы видим пример свойственной спорту командной работы, объединения усилий. Только действуя сообща мы сможем добиться поставленных целей и увеличить количество людей, которые регулярно ведут здоровый и активный образ жизни», — рассказал олимпийский чемпион по лыжным гонкам, посол федерального проекта «Спорт — норма жизни» и эксперт конкурса «Ты в игре» Александр Легков.

АНО «Национальные приоритеты» Ты в игре: фирменный мяч

Среди приоритетных задач федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» — увеличение числа россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, обеспечение доступности занятий спортом для всех категорий населения, развитие массового спорта и спорта высших достижений, совершенствование спортивной инфраструктуры, подготовка спортивного резерва и кадров для отрасли.

По федеральному проекту «Спорт — норма жизни» создаются комфортные условия для занятий спортом: строятся и открываются спортивные объекты, спортивные площадки, поставляется спортивный инвентарь и оборудование. С момента начала реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» открыто 397 спортивных объекта и более 1500 спортивных площадок ГТО.

В третьем сезоне конкурса было принято решение отдельно поддержать спортивные проекты, которые реализуются на базе инфраструктурных объектов, построенных благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Для этого была введена новая партнерская номинация с российским производителем спортивных тренажеров и оборудования IRON KING — «#СпортРядом». Среди инициатив-участниц — ночная велопрогулка «Велгород» из Белгородской области. Ключевой целью проекта является привлечение людей к здоровому образу жизни и спорту, популяризация велоспорта и развитие велотуризма в регионе.

«Велгород» — новый для Белгорода проект, который позволяет местным жителям и гостям не просто прокатиться на велосипеде, но и узнать что-то новое о столице региона. Все, что нужно участникам — отсканировать код, настроить гарнитуру смартфона и включить аудиогид. Во время движения он расскажет о достопримечательностях Белгорода и интересных фактах из истории города. Впервые культурно-спортивно-образовательное мероприятие «Велгород» прошло в 2022 году. Старт был дан с площадки ОГАУ «Белгород-Арена», а финиш располагался за городом. Общая дистанция, которую преодолели участники более чем за три часа заезда, — 20 километров. На финише спортсменов ждали фейерверки, диджеи, а также горячие каша и чай. После мероприятия велосипедисты смогли добраться до центра города с помощью бесплатного автобусного трансфера.

«Перемещаясь по маршруту, участники велопрогулки узнают много нового о достопримечательностях города, его истории и людях, которые внесли значительный вклад в его развитие. Такой подход позволяет объединить активное времяпрепровождение и туризм, обратить внимание на историю региона, привлечь не только местных жителей, но и гостей. Первый заезд имел успех, и мы решили проводить «Велгород» ежегодно. В планах — увеличить охваты, ввести больше интерактивных площадок и расширить маршрут. Надеюсь, что число участников будет только расти», — отмечает автор проекта Юрий Черников.

Один из ярких проектов номинации «Безграничные возможности» — «Могу летать» из Новосибирской области. В рамках инициативы создаются условия для проведения занятий в аэродинамических комплексах для людей с ограниченными возможностями здоровья. Ощущение полета дарит заряд положительных эмоций, а также вносит весомый вклад в социально-психологическую реабилитацию участников. В проекте принимают участие 40 детей с инвалидностью и ОВЗ в возрасте от 6 до 14 лет и их законные представители. Занятия проводятся два раза в неделю в течение трех месяцев, после — перерыв на месяц и этап подготовки участников к соревнованиям. Все мероприятия проходят под строгим контролем инструктора и клинического психолога. Главное условие для участия — отсутствие противопоказаний для занятий адаптивным спортом.

В рамках «Могу летать» также планируется проведение спортивного фестиваля по трубному спорту, с помощью которого организаторы хотят привлечь внимание к инновационной практике работы с людьми с ОВЗ и инвалидностью. Авторы надеются, что проведение фестиваля позволит в будущем включить парашютный спорт в программу адаптивного спорта. На данный момент в проекте уже приняли участие 45 детей, а всего было проведено 7520 занятий. Были разработаны методичка по работе с участниками и правила соревнований по адаптивному парашютному спорту, а также проведены тестовые старты.

«Адаптация и реабилитация — важные моменты для детей с ограниченными возможностями здоровья. Как показывает наш опыт, занятия в аэродинамических комплексах вносят существенный вклад в эти процессы. Ощущение полета и свободы благотворно влияют как с физической, так и с психической точки зрения. Дети очень любят занятия и с удовольствием возвращаются к нам, а возможность привлечь родителей позволяет укрепить внутрисемейные взаимоотношения. С помощью конкурса мы хотим рассказать о своем опыте, чтобы как можно больше ребят получили возможность заниматься парашютным спортом, а также увеличить охваты проекта», — отметил автор проекта Андрей Андреев.

Среди интересных участников одной из специальных номинаций конкурса «Медиа» медиапроект «ЗажгиФакел» из Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа. Это первая в России фангруппа волейбольных болельщиков с креативным контентом, который существенно отличается от официальных групп волейбольных команд. Проект помогает объединять любителей волейбола и болельщиков и популяризировать этот вид спорта. Авторы рассказывают об истории волейбола, знаменитых спортсменах и их рекордах, а также создают эксклюзивный, многоплановый и разнообразный контент о профессиональной ямальской волейбольной команде.

В рамках проекта проводятся трансляции, информационные, информационно-тематические, маркетинговые и массовые мероприятия, направленные на продвижение АНО «Ямал-Медиа» и ВК «Факел» как на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, так и по всей России. Авторы создают высокорейтинговый телевизионный и интернет-контент и активно привлекают аудиторию в социальные сети проекта. Продвижение спортивных трансляций помогает увеличить интерес к волейболу и спорту в целом, повысить имидж и узнаваемость профессионального волейбольного клуба. Проект охватывает более 6200 подписчиков.

«Мы создаем пространство для болельщиков, любителей волейбола, а также тех, кто хочет узнавать последние новости об этом виде спорта. Как показывает опыт, интересный и необычный контент лучше всего привлекает внимание подписчиков. В спорте это играет немаловажную роль и помогает его популяризации», — комментирует автор проекта Екатерина Андреева.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте tyvigre.ru до 23 января включительно. После того как заявка будет принята, она попадет к двум независимым экспертам на оценку. Все поданные заявки будут оцениваться экспертным советом по десятибалльной шкале с учетом основных критериев. На основе набранных баллов будет составлен рейтинг проектов в каждой номинации. По итогам нескольких этапов конкурса будет сформирован лонг-лист.

Отбирать проекты будут члены экспертного совета конкурса: российские спортсмены, руководители спортивной индустрии и общественные деятели. В их числе: министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин; заместитель председателя правительства Калининградской области, министр спорта Калининградской области, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, посол федерального проекта «Спорт — норма жизни» Наталья Ищенко; олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, посол ГТО Светлана Журова; глава Удмуртской республики Александр Бречалов; олимпийский чемпион по лыжным гонкам, посол федерального проекта «Спорт — норма жизни» Александр Легков; известный футболист, экс-капитан сборной России по футболу, посол федерального проекта «Спорт — норма жизни» Алексей Смертин; президент Континентальной хоккейной лиги, серебряный призер Олимпийских игр по хоккею Алексей Морозов; двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, президент общероссийской общественной организации «Содружество детско-юношеского биатлона России» Анна Богалий; четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов; заместитель генерального директора по стратегии и контенту АНО «Национальные приоритеты» Михаил Шумаков; управляющий партнер Newman Sport, HACTIVE, IRONSTAR и ROSA RUN, наставник коммерческих проектов в сфере спорта и здоровья Владимир Волошин; вице-президент Федерации триатлона России Виктория Шубина; президент Федерации адаптивного хоккея, победительница первого сезона конкурса «Ты в игре» с проектом «Детская следж-хоккейная лига» Анастасия Барадачева; победитель второго сезона конкурса «Ты в игре» с проектом фестиваля детского дворового футбола «МЕТРОШКА» Дмитрий Борщев; исполнительный директор группы некоммерческих организаций «Ассоциация студенческого баскетбола» и «Движение вверх», сооснователь Любительской баскетбольной академии Сергей Крюков; российский спортивный комментатор, телеведущий Георгий Черданцев; председатель Комитета по развитию цифровых технологий в индустрии спорта и ЗОЖ Фонда развития цифровой экономики, директор АНО «Живу спортом», главный эксперт Института спортивного менеджмента и права ВШЭ Андрей Сельский.

АНО «Национальные приоритеты» Президент Континентальной хоккейной лиги, серебряный призер Олимпийских игр по хоккею Алексей Морозов

Подробная информация о третьем сезоне «Ты в игре», в том числе о правилах подачи заявки, публикуется на официальном сайте конкурса https://tyvigre.ru/.

Номинации конкурса

1. «Точка старта» — проекты местного, муниципального, регионального уровня, деятельность которых охватывает до 500 участников.

2. «Масштаб» — проекты федерального уровня, реализуемые в масштабах страны или деятельность которых охватывает более 500 участников.

3. «Дети в спорте» — направления деятельности проектов: спортивная подготовка, создание инфраструктуры, образовательный процесс и организация специальных спортивных мероприятий для детей до 14 лет.

4. «Трансформация в спорте» — направления деятельности проектов: программное обеспечение, приложения, агрегаторы и другие цифровые решения для организации спортивной подготовки, анализа тренировочного процесса, продвижения спортивной культуры и вовлечения людей в активный образ жизни; инновационные изобретения и устройства для практического и массового применения в области спорта.

5. «Безграничные возможности» — проекты по формированию активного образа жизни, созданию доступной среды и инклюзивного просвещения в области спорта.

Номинации от партнеров конкурса

»#НашСпортЗдесь» — номинация мультиплатформенного оператора Триколор, за победу в которой смогут побороться все участники «Ты в игре». В рамках информационной поддержки конкурса на собственных телевизионных и цифровых каналах проектов «Наш спорт» и «Большой эфир» оператор покажет информационные ролики и документальные фильмы об участниках «Ты в игре».

»#СпортРядом» — партнерская номинация с российским производителем спортивных тренажеров и оборудования IRON KING. В новом сезоне конкурса было принято решение оказать поддержку спортивным проектам, которые реализуются на базе инфраструктурных объектов, построенных благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Победители номинации получат поддержку и специальные призы от партнера IRON KING.

«Медиа» — специальная партнерская номинация от издания «Чемпионат» для авторов, которые освещают спортивные события на собственных информационных ресурсах (подкасты, блоги, онлайн-издания, каналы, паблики с аудиторией от 1000 пользователей).

«Народное голосование» — номинация, доступная для 250 инициатив, прошедших в лонг-лист «Ты в игре». Победитель будет выбран путем голосования пользователей на официальном сайте конкурса и получит призы от партнеров конкурса.

Партнером «Ты в игре» является Континентальная хоккейная лига (КХЛ). В рамках сотрудничества КХЛ выступит на конкурсе в роли ментора по развитию проектов. На менторство смогут попасть любые яркие и интересные инициативы независимо от вида спорта, направленности и номинации. Ключевое условие — проекты должны популяризировать любительский спорт и вовлекать россиян в активный образ жизни.

Номинации третьего сезона поддерживают партнеры конкурса: мультиплатформенный оператор Триколор, российский производитель спортивных тренажеров и оборудования IRON KING. Триколор также оказывает конкурсу информационную поддержку, в рамках которой на собственных телевизионных и цифровых каналах проектов «Наш спорт» и «Большой эфир» оператор покажет информационные ролики и документальные фильмы об участниках конкурса «Ты в игре». РМОУ проведет образовательный акселератор для участников, вошедших в лонг-лист конкурса.

Ход конкурса освещают ведущие СМИ. Информационную поддержку конкурсу оказывает «РБК Life» — ваш гид по свободному времени. Российский спортивный интернет-портал Championat.ru, лидер среди спортивных порталов Рунета, в рамках медиапартнерства с конкурсом «Ты в игре» рассказывает о проектах участников конкурса, а также выступает партнером номинации «Медиа».