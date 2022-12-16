Москва, 16 декабря, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в День военной контрразведки РФ традиционно поздравит сотрудников органов госбезопасности, но других мероприятий по этому поводу не запланировано. Об этом 16 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Василий Иванов ИА REGNUM Экспозиция «Военная контрразведка ФСБ России. 100 лет»

Его спросили, планирует ли Путин встречаться с представителями контрразведки по случаю праздника. Песков ответил отрицательно.

«Нет, не планирует», — сообщил официальный представитель Кремля.

Напомним, День военной контрразведки в России отмечают 19 декабря. Дата приурочена к образованию 19 декабря 1918 года в Советской России особого отдела Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем.