Москва, 16 декабря, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Ответ России Западу на введение недружественными странами потолка цен на нефть досогласовывается, сообщил 16 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Пол

«Досогласовываются последние моменты, — заявил Песков. — Ожидаем, что это (введение ответных мер. — Прим. ИА REGNUM) произойдёт скоро».

Речь идёт об указе президента России по ответным мерам в отношении недружественных стран.

Напомним, потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель введён ЕС, Австралией и странами G7 с 5 декабря. Кроме того, введён запрет на транспортируемую морем российскую нефть, а с 5 февраля также вводится эмбарго на российские нефтепродукты.