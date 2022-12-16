Москва, 16 декабря, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Только после официального объявления о девятом пакете антироссийских санкций Евросоюза будет формулировать свои ответы на него Россия. Об этом 16 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономический кризис в ЕС

«Давайте сначала мы ознакомимся с вами со списком, получим официальную информацию, а потом будем уже формулировать какие-то ответы», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, готова ли Москва к новым санкционным мерам ЕС.

При этом Песков добавил, что пока Евросоюз ещё официально не объявил о своих новых антироссийских санкциях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в графике президента Российской Федерации Владимира Путина не запланирован разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном.