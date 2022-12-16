Джакарта, 16 декабря, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Индонезии почти в два раза выросло число жертв землетрясения магнитудой 5,6, произошедшего на Яве в ноябре, сообщает индонезийское информагентство Antara.

(сс) Okkisafire Вулкан Раунг. о. Ява, Индонезия

Жертвами землетрясения, произошедшего на индонезийском острове Ява в ноябре, стали 602 человека. Это число почти в два раза больше, чем считалось ранее.

Мощное землетрясение произошло на острове Ява 21 ноября 2022 года. . Было зафиксировано по меньшей мере 25 подземных толчков. Наиболее сильные толчки ощущались в Чианджуре продолжительностью 10–15 секунд.

Сообщалось о сотне погибших. Ранения, по данным на ноябрь, получили 700 человек.

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