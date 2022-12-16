Москва, 16 декабря, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В графике президента Российской Федерации Владимира Путина не запланирован разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом 16 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

В ответ на вопрос одного из журналистов, есть ли в графике российского лидера разговор с его французским коллегой, Дмитрий Песков ответил: «Нет».

Как ранее передавало ИА REGNUM, заявление о намерении позвонить президенту России Владимиру Путину после доработки соглашения об отводе вооружений от Запорожской АЭС сделал лидер Франции Эммануэль Макрон 15 декабря на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.