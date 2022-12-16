Песков: разговор Путина с Макроном не запланирован
Песков заявил, что в графике Путина нет разговора с Макроном
Москва, 16 декабря, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В графике президента Российской Федерации Владимира Путина не запланирован разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом 16 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Иван Шилов ИА REGNUM
Эммануэль Макрон
В ответ на вопрос одного из журналистов, есть ли в графике российского лидера разговор с его французским коллегой, Дмитрий Песков ответил: «Нет».
Как ранее передавало ИА REGNUM, заявление о намерении позвонить президенту России Владимиру Путину после доработки соглашения об отводе вооружений от Запорожской АЭС сделал лидер Франции Эммануэль Макрон 15 декабря на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.