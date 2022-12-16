Донецк, 16 декабря, 2022, 12:58 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа киевские боевики в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми свыше 25 человек личного состава. Об этом 16 декабря сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своём телеграм-канале.

Василий Иванов ИА REGNUM Шевроны бойцов ВСУ

Уточняется, что военнослужащие ДНР вместе с военными Вооруженных сил РФ за сутки уничтожили одну гаубицу и пять единиц бронированной и автомобильной техники ВСУ.

«Потери в живой силе противника составили более 25 человек», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал, что лидеры стран — участниц Североатлантического альянса (НАТО) в один голос заявляют о том, что ни их государства, ни сам этот военно-политический блок не воюют с Россией, однако всем понятно, что фактически всё иначе.