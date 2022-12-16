Киев, 16 декабря, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Экстренные аварийные отключения электричества введены на всей территории Украины. Об этом 16 декабря заявил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика на Украине

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«По всей стране вводятся экстренные аварийные отключения света», — написал он в телеграм-канале.

Он пояснил, что такие меры приняты «в связи с прилётами в энергообъекты в нескольких областях Украины».

Тимошенко призвал граждан с пониманием отнестись к отключениям электроэнергии и перепадам подачи воды и тепла.

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Отметим, что Минобороны России официально не подтвердило нанесение ракетных ударов по территории Украины 16 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сначала сигналы воздушной тревоги сработали в Одесской и Николаевской областях. Затем была объявлена воздушная тревога в Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях. Позже к ним присоединились Киевская область и территория Западной Украины.

Ранее аварийные графики отключения электричества были введены в Николаевской области Украины и в Киеве. Также украинская стороны заявила о том, что полностью обесточена Кировоградская область. Кроме того, света нет во всём Харькове, без энергоснабжения остались Полтава и Николаев.