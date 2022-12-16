Москва, 16 декабря, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал законными военными целями вооруженные силы государств, которые поддерживают страну-противника, а также военно-политическое руководство страны-противника. Медведев дал ответ ряду «русофобствующих маразматиков из американского Сената», что является военными целями, сделав экскурс в историю человечества.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Так, по мнению замглавы Совбеза РФ, законными военными целями являются любые войска и военная техника противника, любые объекты, относящиеся как к военной, так и гражданской инфраструктуре, которые способствуют достижению военных целей, а также военно-политическое руководство страны-противника.

Кроме того, в числе законных целей Медведев назвал вооруженные силы стран, официально вступивших в войну на стороне противника.

«В рамках названных правил войны это <…> вооружённые силы других стран, официально вступивших в войну, которые являются союзниками страны-противника, и расположенные на их территории объекты», — написал замглавы Совбеза в своем Telegram-канале.