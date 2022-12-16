Москва, 16 декабря, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич сказал, что его страна может ввести санкции против России, если Белград почувствует угрозу своим жизненно важным интересам, и осуждать его можно лишь в той степени, в которой следует порицать любой политический прагматизм. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявил политолог Сергей Черняховский.

Duma.gov.ru Александр Вучич

«Как известно, в союзниках в полной мере нельзя быть уверенными никогда, — сказал Черняховский. — Он достаточно четко прояснил свою позицию: «Мы за Россию, но пока это не поставит под вопрос наши национальные интересы». Это достаточно понятно. Понятно и то, в какой ситуации находится Сербия. Осуждать это можно лишь в той степени, в которой можно осуждать в принципе любой политический прагматизм. А вообще говоря, все определяется достаточно просто. Естественно, что вялая кампания на Украине приводит к тому, что нейтральные страны могут начать переходить на сторону противника. А дружественные — переползать в лагерь нейтральных. Для того чтобы такого не происходило, не надо заниматься болтовней на тему, что «мы никуда не спешим». Можно ли было вообще себе представить, что Сербия будет умирать за Россию, если Россия занимает двойственную позицию по своим же собственным национальным интересам? Конечно, было бы хорошо, если бы Сербия заявила, что она никогда не оставит Россию, но зачем заниматься политической фантастикой? Оказать прямую военную помощь Сербии Россия в данной ситуации не может. Надо завершать кампанию. Если будет взят Киев, и Сербия будет надежным союзником».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Михаил Делягин предположил, что, возможно, Белград готовится к введению санкций против России.