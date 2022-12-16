Луганск, 16 декабря, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Гибель восьми мирных жителей при ударе боевиков преступного режима Киева по Лантратовке в Луганской Народной Республике (ЛНР) подтвердил помощник главы МВД региона Виталий Киселев, видеообращение которого 16 декабря обнародовано в его телеграм-канале.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

Как отметил помощник главы МВД республики, Лантратовка является абсолютно сельскохозяйственным населенным пунктом, не имеющим никакого отношения ни к военным действиям, ни к войскам ЛНР.

«Порядка восьми человек погибли, более 20 ранены в разной степени. Сейчас специальные службы оказывают первую необходимую помощь пострадавшим. Действительно, это чудовищно», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрелов боевиков преступного режима Киева посёлок Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) остался без электричества.