В МИД России сообщили о переговорах по поставкам аммиака через Украину
Поставки аммиака через Украину нужно возобновлять без политических условий — МИД России
Москва, 16 декабря, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Переговоры о возобновлении транзита аммиака из России через Украину продолжаются, и это должно быть чисто коммерческим мероприятием. Об этом 16 декабря в эфире телеканала «Россия 24» сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Никита Третьяков ИА REGNUM
На территории завода «Азот» в Северодонецке. Россия
«Для нас это должно быть, естественно, коммерческой сделкой без каких-либо политических условий», — сказал он.
По словам Вершинина, поставка аммиака за рубеж должна способствовать только решению вопросов продовольственной безопасности в мире.
Напомним, поставки аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса были приостановлены 24 февраля. Его нехватка способствует дефициту удобрений. В России заявляют, что готовы возобновить поставки аммиака, но этому препятствует киевский режим.