Москва, 16 декабря, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Переговоры о возобновлении транзита аммиака из России через Украину продолжаются, и это должно быть чисто коммерческим мероприятием. Об этом 16 декабря в эфире телеканала «Россия 24» сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Никита Третьяков ИА REGNUM На территории завода «Азот» в Северодонецке. Россия

«Для нас это должно быть, естественно, коммерческой сделкой без каких-либо политических условий», — сказал он.

По словам Вершинина, поставка аммиака за рубеж должна способствовать только решению вопросов продовольственной безопасности в мире.

Напомним, поставки аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса были приостановлены 24 февраля. Его нехватка способствует дефициту удобрений. В России заявляют, что готовы возобновить поставки аммиака, но этому препятствует киевский режим.