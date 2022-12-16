Минск, 16 декабря, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что российской стороной не будут приняты меры, которые помешают транзиту белорусской продукции в третьи страны, сообщает агентство БЕЛТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По словам белорусского президента, принимаемые Россией меры не должны препятствовать транзиту белорусской продукции в третьи страны через территорию Российской Федерации.

Кроме того, Александр Лукашенко заявил, что при экспорте на российский рынок белорусских товаров и услуг не должно быть никаких претензий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главной темой предстоящих 19 декабря в Минске переговоров с российским лидером Владимиром Путиным будет экономика.