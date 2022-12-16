Лукашенко рассчитывает, что Россия не будет препятствовать экспорту
В Белоруссии рассчитывают, что Россия не будет препятствовать экспорту
Минск, 16 декабря, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что российской стороной не будут приняты меры, которые помешают транзиту белорусской продукции в третьи страны, сообщает агентство БЕЛТА.
Иван Шилов ИА REGNUM
Александр Лукашенко
По словам белорусского президента, принимаемые Россией меры не должны препятствовать транзиту белорусской продукции в третьи страны через территорию Российской Федерации.
Кроме того, Александр Лукашенко заявил, что при экспорте на российский рынок белорусских товаров и услуг не должно быть никаких претензий.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главной темой предстоящих 19 декабря в Минске переговоров с российским лидером Владимиром Путиным будет экономика.