Санкт-Петербург, 16 декабря, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Создание на Белоостровском кладбище Петербурга «Аллеи Доблести» для погребения как военнослужащих, так и бойцов частных военных компаний, погибших при исполнении служебного долга, стало возможным благодаря общественному давлению на власти Петербурга. Об этом 16 декабря заявил глава ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК «Вагнер»

Ранее он возмутился отказом захоронить погибшего бойца ЧВК, бывшего заключённого Дмитрия Меньшикова на Аллее Славы Белоостровского кладбища. 16 декабря в Смольном заявили о появлении «Аллеи Доблести», где будут хоронить в том числе погибших в ходе специальной военной операции лиц не из числа военнослужащих.

«Мы все вместе и ваша активная позиция заставили кучку циничных негодяев на мгновение полюбить свою Родину», — заявил Пригожин.

Он уточнил, что пока разрешение на захоронение бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова, который добровольно отправился защищать Донбасс, еще не получено.

«Как только мы получим разрешение на захоронение Дмитрия Меньшикова, награжденного медалью «За отвагу» посмертно, я об этом дополнительно сообщу. Мы должны чтить и помнить не только героев Великой Отечественной войны, но и тех, кто погибает и сейчас», — заявил Пригожин, сообщили в его пресс-службе.

Ранее в Смольном отметили, что готовы рассмотреть вопрос об открытии подобных аллей и на других кладбищах Петербурга, с учетом имеющихся возможностей и просьб родственников.