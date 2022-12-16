Москва, 16 декабря, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин 19 декабря с рабочим визитом посетит Белоруссию, чтобы обсудить с президентом республики Александром Лукашенко перспективы дальнейшего сотрудничества. Об этом 16 декабря сообщается в пресс-службе Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

«По приглашению президента Республики Беларусь Александра Лукашенко президент РФ Владимир Путин посетит Белоруссию 19 декабря с рабочим визитом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе переговоров лидеров двух стран планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего экономического, политического и стратегического взаимодействия двух стран. Также в рамках встречи будут затронуты темы международной и региональной повестки дня.

Как передает ИА REGNUM, ранее ВЦИОМ сообщал, что уровень доверия граждан к президенту России Путину превысил 78%.