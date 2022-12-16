Токио, 16 декабря, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Токио считает действия Китая «самым большим стратегическим вызовом» для безопасности на региональном и глобальном уровнях. Об этом 16 декабря говорится в опубликованной обновленной Стратегии национальной безопасности Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

В документе указывается, что «внешняя деятельность и военные действия Китая вызывают глубокую обеспокоенность Японии и международного сообщества».

Также эти шаги Пекина названы «самым большим стратегическим вызовом, какого раньше не было», как для Японии, так и для всего мира, и для якобы «укрепления мирового порядка, основанного на верховенстве права».

Кроме того, в новой японской стратегии отмечается, что Северная Корея быстрыми темпами ведёт развитие своей ракетно-ядерной программы, и это, по мнению Токио, представляет для Японии большую угрозу, чем ранее.

Помимо этого, в документе названо «вызывающим серьезную обеспокоенность» стратегическое сотрудничество России и Китая.

«Укрепляя стратегическое сотрудничество с Россией, Китай бросает вызов мировому порядку», — добавляется в обновленной японской стратегии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что компания Sony рассматривает возможность строительства на юго-западе Японии нового завода по производству полупроводников, используемых в смартфонах, с инвестициями в несколько миллиардов долларов.