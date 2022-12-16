Москва, 16 декабря, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Запуск стратегического партнёрства США и стран Африки по вопросам продовольствия не мешает интересам Москвы. Об этом 16 декабря заявил журналистам замглавы МИД России Михаил Богданов.

Иван Шилов ИА REGNUM Американские инвестиции в Африке

Его попросили прокомментировать итоги завершившегося саммита лидеров США и Африки, на котором было объявлено о данном партнёрстве.

«Все должны помогать кормить наших африканских друзей, нашим интересам это не мешает. Главное, чтобы интересы африканских друзей были соблюдены», — сказал Богданов, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Он добавил, что российские дипломаты изучают итоговые документы саммита.

Напомним, саммит США — Африка провели в Вашингтоне с 13 по 15 декабря. В совместном заявлении по его итогам говорится, что стороны договорились содействовать продовольственной безопасности африканских стран «посредством создания стратегического партнерства, чтобы направлять свою работу и повышать ее темпы».