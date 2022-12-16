Якутск, 16 декабря, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Производить укрывные материалы, палатки, пальто-спальники и защитные костюмы намерены в Якутии. С продукцией, которую планируют выпускать для военнослужащих, ознакомился в рамках рабочей поездки в Якутию заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Экипировка разработана в республике, усовершенствована и имеет как военное, так и гражданское назначение.

Информационный центр правительства Тюменской области Дополнительная экипировка

По словам главы Якутии Айсена Николаева, в августе якутские компании прдставили на форуме «Армия 2022» свою продукцию, которая вызвала интерес Минобороны России.

«Предложенные разработки имеют высокую ценность и значимость в условиях СВО, поэтому мы и дальше планируем поддерживать начинания наших разработчиков», — отметил глава региона.

Якутская компания «Хоту Тент» и военный инновационный технополис «Эра» при Минобороны России заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития перспективных разработок военного и двойного назначения. От Минобороны России поступил заказ на разработку и создание защитных комплектов для личного состава, техники и инженерных сооружений.

Руководитель военного направления «Хоту-Тент» Дуолан Андреев рассказал Юрию Трутневу, что разработанный компанией материал делает бойца практически незаметным для тепловизора как на удалённых расстояниях, так и в условиях низких температур. Якутская разработка защитного материала не только сопоставима с европейскими аналогами, применяемыми в военных действиях, но и по ряду параметров их превосходит. В разработке комплектов учитывались особенности национальных охотничьих костюмов, которые позволяют быстро изменять форму и превращать костюм в спальный мешок. На данный момент создана пятая версия защитного костюма для военнослужащего. Работы над усовершенствованием модели продолжаются. Производство предложенных образцов выходит существенно дешевле иностранных.

Вице-премьер поинтересовался параметрами защитных костюмов и тем, есть ли отзывы о продукции компании из зоны проведения СВО.

«Отзывы есть. Они положительные. Наши костюмы применяются в боевых действиях. Мы уже передали первую партию своей продукции», — отметил Дуолан Андреев.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря в Якутию с официальным визитом прибыл полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.