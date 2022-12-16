Москва, 16 декабря, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Уровень доверия жителей России президенту РФ Владимиру Путину за прошедшую неделю вырос на 0,4 процентных пункта, превысив 78%. При этом остался на прежнем уровне уровень одобрения деятельности президента — 74,3%. Такие данные опубликовал 16 декабря Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,3% участников опроса (плюс 0,4 п. п. за неделю), уровень одобрения деятельности президента составил 74,3% (без изменений)», — говорится в докладе, сделанном на основе данных опроса, проводившегося с 5 по 11 декабря, в котором приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних граждан России.

Респонденты также оценили уровень одобрения деятельности правительства РФ. Его положительно оценили 47,9% опрошенных, что ниже предыдущего значения на 1,2 п. п. Немного выше показатель одобрения деятельности премьер-министра Михаила Мишустина — 51,4%, что также ниже по сравнению с предыдущим опросом на 1,3 п. п.

Напомним, в середине ноября 2022 года о своем доверии президенту РФ Владимиру Путину заявляли 78,7% российских граждан.