Москва, 16 декабря, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Михаил Богданов 15 декабря рассказал РИА Новости о своем отношении к идее о проведении встречи лидеров России, Турции и Сирии.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

Заместитель главы внешнеполитического ведомства отметил, что «крайне позитивно» относится к идее президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении встречи лидеров РФ, Турции и Сирии.

«Мы сейчас проводим контакты с сирийскими друзьями», — добавил Богданов.

Как передает ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган в беседе с журналистами заявил о согласии президента России Владимира Путина провести трехстороннюю встречу с участием Башара Асада.