Киев, 16 декабря, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Киеве начали действовать экстренные отключения света. Об этом 16 декабря сообщила украинская энергокомпания ДТЭК.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

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Такие меры приняты из-за ракетных ударов, пояснили в компании.

«Киев: из-за ракетной атаки вводятся экстренные отключения света», ― говорится в сообщении энергокомпании в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Николаевской области Украины были введены аварийные графики отключения электричества.

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Добавим, что в настоящее время в результате ракетных ударов по отдельным территориям Украины полностью обесточена Кировоградская область. Также света нет во всём Харькове. Кроме того, без энергоснабжения остались Полтава и Николаев.