Горловка, ДНР, 16 декабря, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В результате обстрелов боевиков преступного режима Киева посёлок Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) остался без электричества. Об этом 16 декабря сообщил мэр города Горловка Иван Приходько в своём телеграм-канале.

(сс) Ministry of Defense of Ukr Артиллерия ВСУ

«Поселок Гольмовский (Никитовский район Горловки) обесточен в результате украинской вооруженной агрессии», — написал он в своём сообщении.

Также Приходько уточнил, что при обстреле киевских нацистов на въезде в населённый пункт была перебита высоковольтная линия электропередачи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны боевиков киевского террористического режима пострадал один мирный житель.