Гольмовский в ДНР остался без электричества из-за обстрелов ВСУ
Посёлок Гольмовский в ДНР остался без света в результате обстрелов ВСУ
Горловка, ДНР, 16 декабря, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В результате обстрелов боевиков преступного режима Киева посёлок Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) остался без электричества. Об этом 16 декабря сообщил мэр города Горловка Иван Приходько в своём телеграм-канале.
(сс) Ministry of Defense of Ukr
Артиллерия ВСУ
«Поселок Гольмовский (Никитовский район Горловки) обесточен в результате украинской вооруженной агрессии», — написал он в своём сообщении.
Также Приходько уточнил, что при обстреле киевских нацистов на въезде в населённый пункт была перебита высоковольтная линия электропередачи.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны боевиков киевского террористического режима пострадал один мирный житель.