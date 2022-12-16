Токио, 16 декабря, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Токио не изменит курс на заключение мирного договора с Россией. Об этом стало известно 16 декабря из обновленной Стратегии национальной безопасности Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

В новой стратегии нацбезопасности говорится, что Япония продолжит защищать свои национальные интересы, учитывая обстановку в Индо-Тихоокеанском регионе. В документе подчеркивается, что курс правительства Японии на заключение мирного договора с Россией остается неизменным. Что касается проблемы северных территорий, базовый курс властей Японии на решение территориального вопроса также остается неизменным.

В тексте стратегии говорится, что касательно отношений с Россией власти Японии намерены действовать, исходя из интересов страны.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценке Японского центра экономических исследований, в ближайшие несколько десятилетий номинальный валовой внутренний продукт Китая вряд ли превысит ВВП США.

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