Москва, 16 декабря, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Центральный федеральный округ

Постер фильма «Капитан Марвел» (Marvel Studios) фрагмент Кот

Страна готовится к встрече Нового года. Самым глобальным Новый год станет в Москве, где установят более тысячи искусственных елей на площадях, улицах, в парках и скверах. «Московские новости» передают, что для иллюминации елочек будут использованы энергосберегающие лампочки. Они работают при любой погоде, что актуально для столицы, где зимой то валит снег, то хлещет ливень.

В Рязани следят за приблудной лисой. Рыжая хищница уже несколько раз попадалась на глаза прохожим. Теперь ее засняли за охотой. Лиса, кажется, поймала крысу. «Рязанская сплетница» полагает, что такой сосед не самый безопасный для горожан, особенно для детей.

В Костроме решили возродить конкурс «Костромская Снегурочка». Участвовать в нем могут девушки от 16 до 28 лет. Им предстоит придумать и сшить костюм Снегурочки, спеть, станцевать, зачитать наизусть отрывок из пьесы «Снегурочка». «Родина Снегурочки» считает, что конкурс позволит горожанам проникнуться новогодним духом «покруче любого праздничного концерта с уставшими артистами».

В Воронеже пополам сломалась большая елка, стоявшая возле одного из торговых центров. «Половины елки как не бывало», — пишет «Воронеж №1». Оставшаяся половина больше всего напоминает огромный зеленый кулич, где вместо глазурной крошки — елочные игрушки.

В Тамбове елка и вовсе свалилась. Ее бросил наземь сильный ветер. «Новогоднее настроение сопротивляется и не хочет приходить в Тамбов», — иронизируют «Тамбовские истории».

Северо-Западный федеральный округ

77-летняя жительница Петербурга обвинила гадалку в избиении. Пожилая дама сказала, что хотела погадать «на любовь», а в итоге была госпитализирована с переломом носа, сотрясением, ушибами. Гадалку задержали, и у нее, конечно, другая версия произошедшего, пишут «78 | новости». Ворожея рассказала, что, несмотря на солидный возраст, обвинившая ее дама постоянно просит делать ей расклады на любовь, меняет мужчин, кидает ножи, запивает таблетки коньяком, а избил ее кто-то другой. Теперь в истории разбирается полиция.

В Петербурге упал спрос на услуги по разработке дизайна интерьеров. «Ночной губернатор» вспомнил, что раньше в похожей ситуации оказались дизайнеры одежды и их поддержали на городском уровне. Канал предлагает привлечь дизайнеров интерьеров к ремонту больниц, школ, отделов полиции, «которые у нас порой не сильно изменились со времен развитого социализма». Это пошло бы на пользу и городу, и дизайнерам.

В Мурманске художники и волонтеры собрали новогоднюю елку из арктических отходов: реек, буев, рыболовных сетей и пластиковых бутылок. «Арктика онлайн» пишет, что необычную «зеленую красавицу» поставили возле молодежного культурного центра. Своим видом она должна напоминать прохожим о необходимости бережного отношения к природе.

Приволжский федеральный округ

Нижегородец оказался в больнице из-за рыбки, которая заплыла ему в детородный орган. Виноват сам страдалец. Он устроил себе домашние процедуры с мелкими рыбками, которые питаются ороговевшей кожей. Пятками решил не ограничиваться и залез в ванную целиком. В результате одна рыбка заплыла ему в уретру, передает «Нижний №1». Пришлось обратиться к хирургам, которые спасли бедолагу.

Легендарный велосипед «Кама» возвращается. «Пермский глобус» узнал, что о выпуске небольшой лимитированной серии «Камы» объявила пермская компания. Первая партия появится в продаже уже ближайшей весной.

В Уфе может появиться музей предпринимательства. Он должен будет популяризировать местный бизнес. «Башкирский домовой» не вполне понял замысел: «Музей — это, как правило, про историю, а предпринимательство в Башкирии должно ассоциироваться не только с прошлым, но и с будущим». Так что лучше бы сделать современный бизнес-центр.

Южный федеральный округ

Улица Красная в Краснодаре вошла в «Топ-5» самых дорогих торговых улиц в городах-миллионниках. Компанию ей составили улицы Казани, Иркутска, Воронежа, Кемерова и Ставрополя. «На логичный вопрос, а где же Москва и Питер, отвечаем: в рейтинге, составленном консалтинговой компанией группы SRG, не участвовали Москва и Санкт-Петербург», — уточняет «Югополис».

Северо-Кавказский федеральный округ

«Ленинский район Махачкалы» удивился бесхозной вышке оператора сотовой сети, которая незаконно появилась на крыше многоэтажного дома в столице Дагестана. Местный отдел ЖКХ так и не смог выяснить, чья эта вышка. Ее демонтировали.

Уральский федеральный округ

Житель Екатеринбурга пытается продать кота за 520 тысяч рублей. Кот, со слов продавца, любит поболтать. «Интересный Екатеринбург» пишет, что кот, согласно объявлению, еще и понимает жесты, команды, делает волшебство и благотворит окружающую атмосферу, что бы это ни значило.

Сибирский федеральный округ

В Красноярске троим детям не хватило места в машине после шопинга родителей. Те посадили ребят в багажник. Туда же запихнули пакет с продуктами. «7 канал Красноярск» передает, что теперь ГИБДД пытается найти «заботливых» родителей.

В Омске ресторан суши предложил странный конкурс: чтобы принять в нем участие, надо отдать ресторану свой загранпаспорт. Разыгрываются путешествия по России и роллы. «Сибирский панк» считает, что такой маркетинговый ход вряд ли можно было разработать без участия крепкого алкоголя либо иных сильнодействующих расширителей сознания.

В уходящем году, несмотря на известные сложности, в Новосибирскую область поправить здоровье приехало более 50 тысяч человек из 84 стран мира. По сравнению с предыдущими годами объем услуг для медицинских туристов вырос в полтора раза. «Зона 54» радуется, что «даже сибирское здоровье можно экспортировать».

Иркутянин возмутил соседей, решив срубить стоящую во дворе жилого дома елку, которую посадил его отец. Мужчина считал ее своей, начал пилить, но не довел дело до конца. Впрочем, передает Babr Mash, дерево все равно упало, причем на стоящий рядом автомобиль. В итоге елка никому не досталась.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 23 декабря.