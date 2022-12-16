Москва, 16 декабря, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Россия продолжает взаимодействовать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) для недопущения обстрелов силами ВСУ Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом 16 декабря в эфире телеканала «Россия 24» сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Ralf1969 Запорожская АЭС

«В скором времени мы сможем увидеть такие переговоры, в том числе в Москве», — сказал он.

Вершинин подчеркнул, что в российском МИД доверяют компетенции и возможностям МАГАТЭ. По его словам, министерство поддерживает контакты с этим международным агентством.

Напомним, 14 декабря постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил журналистам, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибудет в Москву на следующей неделе или после рождественских каникул.