Астана, 16 декабря, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в ходе поздравления соотечественников в связи с государственным праздником Днем независимости заявил о вступлении страны в новый этап модернизации.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

«Независимость — это высочайшее достояние, мы все обязаны беречь ее как зеницу ока. Защита суверенитета и территориальной целостности страны — наш священный долг. <…> Запустив масштабные политические и экономические реформы, мы вступили в новый этап модернизации страны», — говорится в поздравлении президента Казахстана, опубликованном его пресс-службой.

Также Касым-Жомарт Токаев отметил, гражданам необходимо упорно трудиться на выполнение стоящей перед ними задачи.

Как передает ИА REGNUM, ранее сообщалось, что Казахстан может провести переговоры с ФРГ о поставках нефти на нефтеперерабатывающий завод в Шведте.