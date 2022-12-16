Москва, 16 декабря, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с членами Совета безопасности. Повестка дня совещания — обсуждение текущих вопросов обеспечения безопасности РФ и взаимодействия с соседними странами по важным направлениям. Свой доклад по теме сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Сегодня рассмотрим текущие вопросы обеспечения безопасности на различных направлениях для страны, а также поговорим о нашем взаимодействии с соседями по отдельным и тоже весьма значимым для нас направлениям», — сообщил президент.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин обсудил вопросы обеспечения внутренней безопасности государства на совещании Совбеза, проходившем 6 декабря. Встреча состоялась в закрытом режиме.