Путин предложил Совбезу обсудить вопросы безопасности России
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы безопасности РФ и взаимодействия с соседями
Москва, 16 декабря, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с членами Совета безопасности. Повестка дня совещания — обсуждение текущих вопросов обеспечения безопасности РФ и взаимодействия с соседними странами по важным направлениям. Свой доклад по теме сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Сегодня рассмотрим текущие вопросы обеспечения безопасности на различных направлениях для страны, а также поговорим о нашем взаимодействии с соседями по отдельным и тоже весьма значимым для нас направлениям», — сообщил президент.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин обсудил вопросы обеспечения внутренней безопасности государства на совещании Совбеза, проходившем 6 декабря. Встреча состоялась в закрытом режиме.