Киев, 16 декабря, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Киеве наблюдаются перебои с водоснабжением. Об этом 16 декабря сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

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«В связи с повреждениями энергетической инфраструктуры во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением», ― написал он в телеграм-канале.

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Кличко добавил, что работы по стабилизации системы подачи воды уже начались, «специалисты работают».

«На всякий случай подготовьте запас питьевой и технической воды», ― посоветовал горожанам мэр Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря взрывы были слышны в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах Киева. Затем воздушную тревогу объявили по всей Украине.