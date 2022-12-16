Москва, 16 декабря, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Усилия, предпринимаемые на сегодняшний день для переподключения «Россельхозбанка» к международной платёжной системе SWIFT, являются недостаточными. Об этом 16 декабря заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

Югасов Владимир ИА REGNUM МИД РФ

«Сейчас какие-то усилия предпринимаются, но эти усилия не дали окончательного результата. Я бы не стал говорить о сроках. В любом случае мы поставим вопрос так — максимально быстро это надо сделать», — сказал замглавы МИД РФ в эфире телеканала «Россия 24».

При этом он уточнил, что российская сторона не просит снять с неё санкции, так как таковые являются проблемой вводивших эти ограничения стран, однако намерена добиваться реализации договоренностей о разблокировке экспорта сельхозпродукции из РФ, а также снятия ограничений в отношении Россельхозбанка и соответствующих операций по страховке и финансовым транзакциям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что санкции против предпринимателей из России Андрея Мельниченко и его супруги Александры, Андрея Гурьева, Вячеслава Кантора, Дмитрия Мазепина и Вадима Мошковича, компании которых связаны со сферой химии и удобрений, будут ослаблены Европейским союзом.