Москва, 16 декабря, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Разработка нового ракетного комплекса РВСН начнётся в 2023 году, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев в интервью «Красной звезде».

Mil.ru Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев

Отметив, что РВСН на сегодня являются основной составляющей стратегических ядерных сил России, командующий рассказал, что новейшее оружие постоянно поступает в войска. Благодаря этому армии удаётся гарантированно решать весь спектр задач стратегического сдерживания.

Каракаев рассказал, что в состав РВСН входят три ракетных объединения, 12 ракетных соединений (от Тверской до Иркутской области), арсеналы и полигоны. Планируется сохранить двухкомпонентную структуру ракетной группировки — с ракетными комплексами мобильного и стационарного базирования.

Соотношение развёрнутых носителей приблизительно одинаковое, правда, в стационарной группировке количество ядерных боезарядов больше — из-за наличия ракетных комплексов тяжёлого и среднего классов «Воевода» и «Стилет».

Командующий РВСН рассказал, что в ближайшее время планируется дооснастить войска новыми образцами вооружения, военной и специальной техники.

«В активной фазе продолжается переоснащение на РКСН «Ярс» стационарного базирования в Козельском соединении, — сказал Каракаев. — Из восьми ракетных соединений, оснащённых мобильными ракетными комплексами, шесть уже завершили перевооружение».

Сейчас на вооружении РВСН находятся ракетные комплексы стационарного шахтного базирования «Авангард», «Воевода», «Стилет», «Тополь-М» и «Ярс». Что касается мобильного базирования, в эту группировку входят подвижные грунтовые ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс».