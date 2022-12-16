Москва, 16 декабря, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что через несколько дней проведёт переговоры в формате видеоконференции с представителями ООН по «зерновой сделке». Об этом замглавы российского внешнеполитического ведомства сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Сергей Вершинин рассказал, что обсуждает с генсекретарём конференции ООН по торговле и развитию Ребекой Гринспан меморандум о взаимопонимании между Россией и секретариатом ООН для обеспечения беспрепятственного доступа российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. По его словам, диалог идёт на регулярной основе.

Замглавы МИД РФ добавил, что Москва настаивает на том, чтобы ООН выполнила все свои обязательства по этому меморандуму.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Олаф Шольц 15 декабря заявил, что Евросоюз не будет препятствовать экспорту российского зерна и удобрений. Как пояснил канцлер Германии, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заключил с Россией соглашение об экспорте зерна и удобрений. В частности, был разрешён экспорт с Украины через Чёрное море, что происходит сейчас.