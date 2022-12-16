Улан-Удэ, 16 декабря, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ погибли три человека. Об этом 16 декабря сообщил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в своём телеграм-канале.

airportbaikal.ru Аэропорт Байкал. Улан-Удэ

«На борту вертолёта не было пассажиров. Экипаж три человека», — написал он в своём сообщении.

При этом глава региона уточнил, что тушение загоревшейся в результате жёсткой посадки винтокрылой машины производится силами аэропорта и республиканского МЧС.

«Экипаж, к сожалению, погиб», — добавил Цыденов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на аэродроме в столице Бурятии — городе Улан-Удэ — произошло возгорание вертолёта при посадке.