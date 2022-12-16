Минск, 16 декабря, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главной темой предстоящих 19 декабря в Минске переговоров с российским лидером Владимиром Путиным будет экономика, передает агентство БЕЛТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Глава белорусского государства заявил, что оба лидера будут говорить о военно-политической ситуации вокруг Белоруссии и России, об обороноспособности, безопасности, но главное — это экономика.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице Белоруссии состоится встреча президентов России и Белоруссии 19 декабря. Ожидается насыщенная программа переговоров, причём сначала будет встреча «в широком составе», при участии членов правительств.