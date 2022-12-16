Москва, 16 декабря, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Лидеры стран — участниц Североатлантического альянса (НАТО) в один голос заявляют о том, что ни их государства, ни сам этот военно-политический блок не воюют с Россией, однако всем понятно, что фактически всё иначе. Об этом 16 декабря написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Как отметил зампред Совбеза РФ, в сложившейся на данный момент ситуации главный вопрос в том, может ли фактически объявленная нашей стране гибридная война считаться вступлением НАТО в войну с Россией.

Кроме того, Медведев задался вопросами на тему того, можно ли считать нападением НАТО на Россию поставки странами блока огромного объёма оружия Киеву и являются ли законными военные цели альянса в этом конфликте.

«Руководители натовских стран в один голос поют, что их страны и весь блок не воюют с Россией. Но все-то хорошо понимают, что всё иначе…» — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря газета Politico написала, что с официальным призывом к России вывести свои войска с территории Украины готовятся обратиться Европейский союз и Североатлантический альянс.