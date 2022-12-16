Николаев, Украина, 16 декабря, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Николаевской области Украины 16 декабря введены аварийные графики отключения электричества. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации Виталий Ким.

Иван Шилов ИА REGNUM Николаев

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«Задействованы аварийные очереди отключения электричества в области и городе», ― написал он в телеграм-канале.

Ким также сообщил, что в городе работают системы противовоздушной обороны.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сначала сигналы воздушной тревоги сработали в Одесской и Николаевской областях. Затем была объявлена воздушная тревога в Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях. Позже к ним присоединились Киевская область и территория Западной Украины.

Добавим, что в настоящее время света нет во всём Харькове. Кроме того, без энергоснабжения остались Полтава и Николаев. Ракетными ударами поражены критические объекты в ряде областей Украины.