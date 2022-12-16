Москва, 16 декабря, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Когда президент Сербии Александр Вучич припоминает России ее санкции 1992 года, то это очень плохой признак, который может свидетельствовать о том, что Белград готовится ввести санкции против РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявил депутат Госдумы Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал высказывание Вучича о том, что Россия в 1992 году применила санкции против его страны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Делягин

«Мы не можем быть уверены в этом человеке, — сказал Делягин. — По причинам, которые он назвал. У него своя сфера ответственности. И он действительно очень много делает в помощь нам, но не потому что он нас так любит, а потому что люди, которыми он управляет, очень хорошо к нам относятся. Вучич действительно предельно прагматичный человек. То, что он нам вспомнил 1992 год, это очень плохой признак хотя бы потому, что в 1992 году его страны еще не существовало. Это уже очень четкая подготовка к тому, чтобы сказать: «Мы мстим за 1992 год». Воспоминания о 1992 годе — это признак того, что Вучич начинает готовиться к введению санкций против нас. Винить его в этом нельзя, потому что его положение или безвыходно, или близко к такому. Или как минимум крайне сложное. Но это еще раз показывает, что у предателей нет союзников».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вучич заявил, что Сербия введет санкции против РФ только в том случае, если будут затронуты жизненно важные интересы Белграда.