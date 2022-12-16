Днепропетровск, Украина, 16 декабря, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Движение метро и всего электротранспорта обновлено в Днепропетровске. Об этом 16 декабря сообщили в департаменте транспорта городского совета.

Иван Шилов ИА REGNUM Днепропетровск

«По состоянию на 10:00 отсутствует питание на подстанциях электротранспорта и метрополитена. Остановлена работа метрополитена и всех технических рейсов электротранспорта», ― говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

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Также отмечается, что уже в ближайшее время подвижной состав электротранспорта с помощью спецтехники коммунального предприятия будет завезён в депо.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря в Киеве остановлено движение поездов метро. Как уточнил мэр украинской столицы Виталий Кличко, движение метро временно остановлено на всех ветках. При этом подземные станции работают как укрытия.

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Напомним, 16 декабря на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Сначала сигналы воздушной тревоги сработали в Одесской и Николаевской областях. Затем была объявлена воздушная тревога в Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях.

Позже к ним присоединились Киевская область и территория Западной Украины.