Пекин, 16 декабря, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Китай успешно запустил спутник Shiyan-21 для проведения научно-технических экспериментов на орбите, сообщает 16 декабря корпорация аэрокосмической науки и техники Китая на своей странице в социальной сети WeChat.

Harbin Institute of Technology Shíyàn Wèixīng

По данным китайской корпорации, запуск спутника Shiyan-21 был осуществлен 16 декабря при помощи ракеты CZ-11 с космодрома Сичан. Спутник стал 456-м для носителей данной серии.

Сообщается также, что в 2021 году Китай осуществил 55 космических запусков, поставив национальный рекорд. КНР даже обошла США, заняв первое место в мире.

Как передавало ИА REGNUM, Китай 15 декабря осуществил успешный запуск спутника дистанционного зондирования Yaogan-36. Аппарат был выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя CZ-2D, которая стартовала с космодрома Сичан.