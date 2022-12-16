Улан-Удэ, 16 декабря, 2022, 11:40 — ИА Регнум. На аэродроме в столице Бурятии — городе Улан-Удэ — произошло возгорание вертолёта при посадке. Об этом 16 декабря сообщил глава республики Алексей Цыденов в своём телеграм-канале.

airportbaikal.ru Аэропорт Байкал. Улан-Удэ

«В 15:20 (10:20 мск — Прим. ред.) поступило сообщение о том, что в аэропорту «Байкал» при посадке загорелся вертолет Ми-8. К месту направлены силы и средства по 2-му номеру (рангу). Возгорание произошло на рулежной дорожке, взлетно-посадочная полоса не задета», — написал он в своём сообщении.

Также Цыденов уточнил, что на борту загоревшегося вертолёта находился экипаж в составе трёх человек, который погиб в результате пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 потерпел крушение в штате Техас (США).