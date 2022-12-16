Борисполь, Украина, 16 декабря, 2022, 11:39 — ИА Регнум. На аварийный режим работы переведена 16 декабря критическая инфраструктура города Борисполя (Киевская область).

Maxim75 Аэропорт «Борисполь»

Как сообщают местные паблики, объекты инфраструктуры получают электроэнергию от генераторов. Кроме того, установлен график подачи воды: глава города Виталий Кличко призвал жителей делать запасы.

Напомним, ряд областей Украины сегодня остался без света после ракетных ударов. Власти Киева сообщили о проблемах с электричеством. Метро перестало работать во время движения.

Глава украинского минэнерго Герман Галущенко объявил, что в стране повреждены объекты энергетики на востоке и юге.