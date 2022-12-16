Новосибирск, 16 декабря, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», только за первые три квартала 2022 года количество самозанятых в Новосибирской области увеличилось на 38,6 тысяч человек и составило порядка 121,8 тысяч. Это в полтора раза больше, чем в аналогичную дату 2021 года. По данным УФНС Новосибирской области, общая сумма дохода самозанятых за 9 месяцев 2022 года составила 12,7 миллиарда рублей, что в 1,6 раза больше, чем в октябре 2021 года.

Цитата сайта mbnso.ru Социальные предприниматели Новосибирска

«Цифры показывают, что самозанятые сегодня — это активная категория предпринимательского сообщества, которая вносит значительный вклад в экономику региона. В свою очередь центр «Мой бизнес» предлагает самозанятым возможности для развития предпринимательских компетенций и масштабирования их дела. Конкурс «Самозанятость. Открытие года» — это один из способов поддержать региональные проекты предпринимателей. Так, победители получили возможность разместиться на диджитал-экранах и опубликоваться в бизнес-изданиях Новосибирска. Для самозанятых это отличная возможность рассказать о своем деле широкой аудитории и найти новых клиентов», — отмечает руководитель Центра поддержки предпринимательства на базе центра «Мой бизнес» Ольга Ершова.

Лучшие проекты самозанятых призван поощрить региональный конкурс «Самозанятость. Открытие года». В рамках масштабного форума для предпринимателей «Мой бизнес ― мой успех» победители получили ценные призы: размещение в бизнес-изданиях города и прокат наружной рекламы на диджитал-экранах.

«Форум — это яркая точка, которая завершает бизнес-сезон 2022 года! На одной площадке мы собрали предпринимателей города, экспертов и специалистов центра «Мой бизнес» — всех тех, кто развивает и поддерживает новосибирское бизнес-комьюнити. В ходе деловой программы форума участники узнали об эффективном выстраивании бизнес-процессов, актуальных инструментах продвижения, возможностях личного бренда и мерах господдержки предпринимателей. Также предприниматели познакомились с лучшими проектами финалистов конкурса «Самозанятость. Открытие года» и поучаствовали в награждении победителей», — рассказала заместитель руководителя центра «Мой бизнес» Евгения Сидоренко.

Самозанятые представили жюри проекты в пяти номинациях: бьюти, сфера питания, обучение, производство, фото, видео и дизайн.

Лучшим проектом в сфере питания стала «Сладкая мастерская KeksiK» Алены Юдиной из поселка Ордынское, в номинации «Лучший проект в бьюти-индустрии» выиграла Оксана Ситникова, основатель студии депиляции Silk&Sugar.

Победителем среди проектов в сфере обучения признали «Арт-школу Марианны Очира», а лучшим производственным проектом — «Малосерийное производство галантерейных изделий из натуральной кожи» Евгении Горновой.

Первый приз в номинации «Лучший проект в сфере фото, видео и дизайна» и гран-при конкурса получила Любовь Никонорова и проект экспертов в организации пространства «Мир порядка».

Также в рамках конкурса наградили сыроварню «Тёплый сыр» Светланы Багаевой — проекту достался приз зрительских симпатий. А Николай Осипов, автор медиа-студии ANAKOLIY Production получил приз симпатий жюри.

«2022 год бросил новые вызовы, и социальные предприниматели Новосибирской области в очередной раз доказали, что могут успешно работать даже в кризисные периоды. Что важно, они не только сохранили свое дело, но и приумножили его. Региональный соцбизнес сумел адаптироваться к по-настоящему непростым обстоятельствам: он растет, развивается, обеспечивает рабочие места и реально улучшает качество жизни уязвимых категорий граждан. Каждый год в Новосибирской области реализуется все больше социальных проектов, это видно даже по числу поданных на конкурс заявок. В 2020 году участвовало 42 проекта, в 2021 — 51, а в этом году уже 64», — подчеркнула руководитель центра инноваций социальной сферы на базе центра «Мой бизнес» Оксана Козырева.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.