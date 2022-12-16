Луганск, 16 декабря, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике (ЛНР) начали выдачу водительских удостоверений российского образца, сообщили корреспонденту РИА Новости в Центре общественных связей МВД ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUIM Карта России

Согласно полученным данным, сотрудники МРЭО УГИБДД МВД ЛНР приступили к приему граждан по оказанию услуг, связанных с регистрацией транспортных средств и выдачей водительских удостоверений образца Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России показало кадры награждения расчётов РСЗО «Ураган» в зоне спецоперации. Артиллеристы получили медали Жукова прямо на огневых позициях, после награждения российские военные, получив координаты очередной цели, выдвинулись на ударные позиции.

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