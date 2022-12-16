Белгород, 16 декабря, 2022, 11:31 — ИА Регнум. При обстреле села Новая Таволжанка в Белгородской области со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) один из снарядов попал в подвал школы. Об этом 16 декабря сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

belregion.ru Вячеслав Гладков встретился с временно отселенными жителями Середы Шебекинского округа. С 27 октября 2022 года режим ЧС был введен на территории села, людей эвакуировали в безопасное место

«Под обстрел попало с. Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе (Белгородская обл.). Один из снарядов попал в подвал школы», — отмечается в сообщении.

Жертв и пострадавших удалось избежать. На данный момент проводится подомовой обход территории.

Как передает ИА REGNUM, 15 декабря губернатор области Вячеслав Гладков сообщал об обстреле села Старый Хутор со стороны киевских боевиков. Ранее населенный пункт подвергался артобстрелу 2 декабря.