Киев, 16 декабря, 2022, 11:29 — ИА Регнум. На территории Украины после ракетных ударов обесточена часть железнодорожных веток. Об этом 16 декабря сообщила компания «Укрзализныця».

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

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«Из-за повреждения энергетической инфраструктуры ряд железнодорожных участков в Харькове, Кировограде, Донецкой и Днепропетровской областях обесточены», — говорится в сообщении «Украинских железных дорог».

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В компании уточнили, что пассажирские поезда будут двигаться при помощи резервных тепловозов. «Укрзализныця» также призвала пассажиров следить за официальной информацией и сохранять спокойствие.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Сначала сигналы воздушной тревоги сработали в Одесской и Николаевской областях. Затем была объявлена воздушная тревога в Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях.

Позже к ним присоединились Киевская область и территория Западной Украины.